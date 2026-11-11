Сборная Украины по футзалу впервые в истории стала чемпионом юношеской Олимпиады

Женская сборная Украины по футзалу завоевала "золото" юношеских Олимпийских игр-2026. В драматичном финале "сине-желтые" вырвали победу у Венесуэлы со счетом 4:3.

Украинские футзалистки устроили настоящий триллер в решающем матче турнира. Судьба золотых медалей решилась лишь в дополнительное время, а героиней финала стала Аделина Власенко, пишет "Суспильне Спорт".

Украина – Венесуэла – 4:3

Голы: Ручка, 7, 21, Щавинская, 36, Власенко, 42 – Пас, 16, Гутельяс, 31, Агилар, 40

Украинки активно начали встречу и уже на седьмой минуте открыли счет. Маргарита Ручка, сыграв на добивании после удара Валерии Юхновец, отправила мяч в сетку.

Однако удержать преимущество до перерыва не удалось. На 16-й минуте Эльяниз Пас воспользовалась ошибкой украинок и восстановила равенство.

Второй тайм начался идеально для нашей команды. Уже через семь секунд после передачи Оксаны Шевчук через почти все поле Ручка оформила дубль.

Однако Венесуэла не собиралась сдаваться. На 31-й минуте Валеска Гутельяс сравняла счет, однако за четыре минуты до окончания основного времени Ева Щавинская вновь вывела Украину вперед.

Казалось, победа уже близка, но венесуэлки забили за 20 секунд до финальной сирены и перевели игру в дополнительное время.

Развязка наступила в дополнительное время. После передачи Ангелины Запорожец решающий мяч забила Аделина Власенко – 4:3.

Украина впервые в истории выиграла футзальный турнир на юношеской Олимпиаде

Эта победа стала исторической для украинского футзала. Женская сборная впервые завоевала золото юношеских Олимпийских игр, на которых футзал представлен с 2018 года.

Интересно, что именно Венесуэла стала соперницей украинок и на групповом этапе. Тогда наша команда также одолела южноамериканок – 5:4.

Всего Украина уже завоевала восемь наград юношеской Олимпиады-2026. Ранее золотые медали завоевали дзюдоист Хазар Гейдаров и легкоатлетка Милания Кохан, которая повторила достижение своего брата в метании молота.

Серебряные медали в активе Алины Дмитрук (фехтование) и Виталия Тарасюка (спортивная ходьба). С бронзой вернутся в Украину Дарья Козка (спортивная ходьба), Никита Кузьменко (пляжная борьба) и Евангелина Петрук (бокс).