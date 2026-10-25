Канселу рассказал, повлияли ли на него Моуринью и Роналду: португалец сравнил Барселону и Реал

Фланговый защитник Барселоны Жоау Канселу высказался о своих клубных предпочтениях. Он сделал это накануне принципиального противостояния.

В воскресенье, 25 октября, состоится первое "Эль-Класико" текущего сезона. Жоау Канселу рассказал, за кого болел в детстве, сообщает DAZN.

Что сказал Канселу о матчах Барселоны против Реала

По словам португальского футболиста, он болел за свой нынешний клуб еще много лет назад.

Я всегда больше был фанатом Барселоны, не буду об этом врать. Потому что, как я уже говорил ранее, мои кумиры – это Дани Алвес и, в целом, Роналдиньо – были теми игроками, с которыми я больше всего себя отождествлял и на которых хотел быть похожим, когда был маленьким,

– сказал Канселу.

По словам защитника, так было даже тогда, когда с 2010 по 2013 год в Мадриде играли его звездные соотечественники.

Я всегда больше болел за Барселону, чем за Реал, даже когда там были Жозе Моуринью и Криштиану Роналду,

– добавил Канселу.

Отметим, что стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 по киевскому времени. На этот раз руководство Ла Лиги решило ориентироваться исключительно на прайм-тайм для Европы, но нужно учитывать переход на зимнее время.

С чем Барселона и Реал подходят к матчу

Барселона, которая примет игру, победила во всех 9 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Команда Хави возглавляет турнирную таблицу чемпионата. У Реала – 7 побед, 2 поражения и третье место в лиге.

Вратарь мадридского Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился планами на дальнейшую карьеру. Он хочет продолжить играть в Мадриде, что может серьезно сказаться на перспективах Андрея Лунина.