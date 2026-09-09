Кто выиграл больше всего "Золотых мячей" в истории

Уже в конце октября мир узнает имя нового лучшего футболиста года. Издание "France Football" вручит награду "Золотой мяч" 2026 года.

Французский журнал ежегодно определяет лучшего футболиста мира с 1956 года. Единственным исключением стал 2020 год, когда многие турниры не были доиграны из-за пандемии коронавируса, сообщает 24 Канал.

Кто выиграл больше всего "Золотых мячей"

За это время обладателями "Золотого мяча" успели стать 47 разных футболистов. Рекордсменом по количеству трофеев является аргентинский нападающий Лионель Месси.

39-летний футболист успел выиграть целых восемь "Золотых мячей". Еще шесть раз Лео попадал в тройку лучших футболистов года, а в 2026 году покинул сборную Аргентины.

Его главным преследователем по количеству трофеев является Криштиану Роналду. 41-летний португалец пять раз побеждал в голосовании за лучшего игрока года.

Еще семь раз действующий нападающий Аль-Насра попадал в топ-3. Что же касается третьей строчки рейтинга, то ее делят целых трое футболистов. Именно они были лидерами до эры Месси и Роналду.

Топ-10 игроков по количеству "Золотых мячей":

ИГРОК СТРАНА КОЛИЧЕСТВО ГОДЫ Лионель Месси Аргентина 8 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023 Криштиану Роналду Португалия 5 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 Йохан Кройф Нидерланды 3 1971, 1973, 1974 Мишель Платини Франция 3 1983, 1984, 1985 Марко ван Бастен Нидерланды 3 1988, 1989, 1992 Альфредо Ди Стефано Испания 2 1957, 1959 Франц Беккенбауэр Германия 2 1972, 1976 Кевин Киган Англия 2 1978, 1979 Карл-Хайнц Румменигге Германия 2 1980, 1981 Роналдо Бразилия 2 1997, 2002

По три "Золотых мяча" за свою карьеру завоевали Мишель Платини, Йохан Кройф и Марко ван Бастен. Причем французу трофей вручали три года подряд, и это достижение смог превзойти только Лионель Месси.

Кто из украинцев выигрывал "Золотой мяч"

Что же касается украинцев, то "Золотой мяч" в своей коллекции имеет целых трое наших соотечественников. При этом первые двое получили награду еще во времена СССР.

В 1975 году первое место в голосовании занял легендарный Олег Блохин. Нападающий Динамо опередил ближайшего преследователя Франца Беккенбауэра целых три раза.

После этого в 1986 году награду получил другой динамовский игрок – Игорь Беланов. А единственным обладателем "Золотого мяча" во времена независимости Украины стал Андрей Шевченко.

Действующий председатель УАФ сделал блестящую карьеру в Милане и именно в качестве игрока этого клуба завоевал трофей в 2004 году. Напомним, что новый обладатель "Золотого мяча" будет определен 26 октября в Лондоне.