"Было бы хуже, если бы я оказался возле НПЗ": звезда сборной Словакии вспомнил о жизни в России

Вратарь сборной Словакии по хоккею Патрик Рыбар пять лет играл в России. Сейчас он вернулся на родину, где рассказал о своей жизни в Москве и Санкт-Петербурге.

Хоккеист жил в России во время полномасштабной войны, но отметил, что находился в "наиболее защищенных от дронов городах". В интервью изданию Sport Aktuality вратарь сборной Словакии рассказал об особенностях жизни в России во время войны.

На что жаловался словак

Рыбар рассказал, что раньше мог летать в Россию прямыми рейсами, но теперь делать это стало значительно сложнее. Все из-за того, что на территории страны постоянно происходят атаки дронов.

Мне же повезло, что я жил в наиболее защищенных от дронов городах России, а именно в Москве и Санкт-Петербурге. Все было бы иначе, если бы я жил рядом с нефтеперерабатывающим заводом или каким-то другим производством,

– отметил словак.

По его словам, ситуация в России несколько лет назад была плохой, а сейчас она стала еще хуже. Правда, Рыбар не жалеет о том, что остался жить там даже после того, как Россия напала на Украину.

Я всю жизнь работал над тем, чтобы играть в хоккей на самом высоком уровне. Россия давала мне такую возможность,

– оправдывался вратарь сборной Словакии.

Он добавил, что провел замечательный период карьеры и жизни в России. Там у него, в частности, родился сын. Хотя хоккеист подчеркнул, что осознавал всю ситуацию, связанную с войной.

Что известно о карьере Рыбара

Рыбар – настоящая звезда хоккейной сборной Словакии. В частности, он феноменально провел Олимпийские игры 2022 года, где в шести матчах пропустил всего пять шайб.

В КХЛ он выступал в таких командах, как "Динамо" (Минск), "Спартак" (Москва) и китайский "Шанхай Драгонс", базировавшийся в Санкт-Петербурге.

Скандалы с российским хоккеем

Отметим, что российский хоккеист Александр Овечкин, который продолжает выступать за "Вашингтон Кэпиталз" в НХЛ, снялся в пропагандистском ролике в поддержку партии "Единая Россия". А еще один известный хоккеист Вячеслав Фетисов поддержал еще одну представительницу путинского режима, так называемую детского омбудсмена Марию Львову-Белову.

В то же время террористические атаки россиян на Украину ранили защитника юниорской сборной Украины хоккеиста Назара Степанюка. Спортсмен пострадал в результате обстрела Киева 25 сентября и был госпитализирован в реанимацию.