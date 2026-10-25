"Завжди із повагою": тренер Шахтаря розповів про налаштування на матч проти Динамо

Головний тренер Шахтаря висловився про майбутнє протистояння з киянами у Кубку України. Наставник донеччан налаштований на бій проти Динамо.

Після нічиєї із Зорею у національному чемпіонаті Арда Туран очікує непростої гри у кубкових змаганнях. Слова тренера цитує сайт Шахтаря.

Що сказав Туран про Динамо

Турецький фахівець вважає майбутнього опонента серйозною перевіркою на міцність. Ми завжди ставимося до них із максимальною повагою.

Це легендарний колектив в українському та світовому футболі, тому про недостатню концентрацію навіть не може йтися. Такі поєдинки завжди великі й особливі як для мене, футбольного тренера, так і для моїх підопічних,

– сказав Арда Туран.

Нагадаємо, що у суботу, 24 жовтня, Шахтар дещо несподівано зіграв у нічию із Зорею (0:0) в УПЛ.

Що далі очікує на Шахтар

Уже 27 жовтня донецька команда зустрінеться з Динамо у рамках 1/8 фіналу Кубка України. Початок матчу на "Арені-Львів" заплановано о 18:00 за київським часом.

Кількома днями пізніше, 30 жовтня, "гірники" зіграють домашній матч УПЛ проти Оболоні, який також відбудеться у Львові.

Уже 3 листопада підопічні Турана намагатимуться "закрити" поразку від Інтера (0:1) у Лізі чемпіонів. У четвертому турі суперником української команди стане лісабонський Спортінг. Матч стартує о 19:45 за київським часом на "Стемфорд Бридж" у Лондоні.