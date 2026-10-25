"Всегда с уважением": тренер Шахтера рассказал о настрое перед матчем против Динамо

После ничьей с Зарей в национальном чемпионате Арда Туран ожидает непростой игры в кубковых соревнованиях. Слова тренера приводит сайт Шахтера.

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Что сказал Туран о Динамо

Турецкий специалист считает будущего соперника серьезным испытанием на прочность. Мы всегда относимся к ним с максимальным уважением.

Это легендарная команда в украинском и мировом футболе, поэтому о недостаточной концентрации даже не может быть и речи. Такие матчи всегда большие и особенные как для меня, футбольного тренера, так и для моих подопечных– сказал Арда Туран.

Напомним, что в субботу, 24 октября, Шахтер несколько неожиданно сыграл вничью с Зарей (0:0) в УПЛ.

Что дальше ждет Шахтер

Уже 27 октября донецкая команда встретится с Динамо в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Начало матча на "Арене-Львов" запланировано на 18:00 по киевскому времени.

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Через несколько дней, 30 октября, "горняки" сыграют домашний матч УПЛ против Оболони, который также пройдет во Львове.

Уже 3 ноября подопечные Турана будут пытаться "закрыть" поражение от Интера (0:1) в Лиге чемпионов. В четвертом туре соперником украинской команды станет лиссабонский Спортинг. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.