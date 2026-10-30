"Влучив так гарно в щелепу, я впав": лідер Шахтаря розповів про інцидент з футболістом Динамо
Футболіст Шахтаря Олег Очеретько висловився про епізод 1/8 фіналу Кубка України. Півзахисник розповів, як Тарас Михавко отримав на ньому червону картку.
Очеретько розповів, що йому дісталось від захисника Динамо. Про це футболіст "гірників" сказав у розмові для сайту "Футбол 24".
Що Очеретько сказав про червону картку Михавка
За словами Олега Очеретька, центрбек "біло-синіх" завдав прицільного, але нелегального удару у грі Кубка України, яка відбулася 27 жовтня у Львові.
Відчув контакт по обличчю – що Михавко вдарив. Влучив так гарно в щелепу, я впав. Потім сказали, що йому дали червону картку. І все,
– сказав Очеретько.
Після вилучення Михавка отримало у власні ворота 3 голи та не відповіло жодним у відповідь. Шахтар вийшов у чвертьфінал Кубка України.
Зазначимо, що у поточному сезоні 23-річний Очеретько провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав одну результативну передачу.
Що відбувалося після матчу Шахтар – Динамо
По завершенні гри спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна попросив вибачення за поведінку автора третього гола у ворота киян. Він зазначив, що бразилець Аліссон продемонстрував надмірні емоції.
Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо "розніс" арбітра матчу Віктора Копієвського.