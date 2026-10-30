"Попал так точно в челюсть, что я упал": лидер Шахтера рассказал об инциденте с футболистом Динамо

Очеретько рассказал, что ему досталось от защитника Динамо. Об этом футболист "горняков" сообщил в интервью сайту "Футбол 24".

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Что Очеретько сказал о красной карточке Михавко

По словам Олега Очеретько, центральный защитник "бело-синих" нанес прицельный, но незаконный удар в матче Кубка Украины, который состоялся 27 октября во Львове.

Почувствовал удар по лицу – что Михавко ударил. Попал так точно в челюсть, что я упал. Потом сказали, что ему показали красную карточку. И все– сказал Очеретько.

После удаления Михавко Динамо пропустило в свои ворота 3 гола и не ответило ни одним. Шахтер вышел в четвертьфинал Кубка Украины.

Отметим, что в текущем сезоне 23-летний Очеретько провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

Что происходило после матча Шахтер – Динамо

По завершении игры спортивный директор Шахтера Дарио Срна извинился за поведение автора третьего гола в ворота киевлян. Он отметил, что бразилец Алиссон продемонстрировал чрезмерные эмоции.

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо "раскритиковал" арбитра матча Виктора Копиевского.