"Попал так точно в челюсть, что я упал": лидер Шахтера рассказал об инциденте с футболистом Динамо

Олег Очеретько / Фото Getty Images
Футболист "Шахтера" Олег Очеретько прокомментировал эпизод 1/8 финала Кубка Украины. Полузащитник рассказал, как Тарас Михавко получил на нем красную карточку.
Очеретько рассказал, что ему досталось от защитника Динамо. Об этом футболист "горняков" сообщил в интервью сайту "Футбол 24".
Что Очеретько сказал о красной карточке Михавко
По словам Олега Очеретько, центральный защитник "бело-синих" нанес прицельный, но незаконный удар в матче Кубка Украины, который состоялся 27 октября во Львове.
Почувствовал удар по лицу – что Михавко ударил. Попал так точно в челюсть, что я упал. Потом сказали, что ему показали красную карточку. И все
После удаления Михавко Динамо пропустило в свои ворота 3 гола и не ответило ни одним. Шахтер вышел в четвертьфинал Кубка Украины.
Отметим, что в текущем сезоне 23-летний Очеретько провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.
Что происходило после матча Шахтер – Динамо
По завершении игры спортивный директор Шахтера Дарио Срна извинился за поведение автора третьего гола в ворота киевлян. Он отметил, что бразилец Алиссон продемонстрировал чрезмерные эмоции.
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо "раскритиковал" арбитра матча Виктора Копиевского.
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