Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу
У вівторок, 27 жовтня, відбудеться "класичне" протистояння між Шахтарем і Динамо. Команди зустрічаються на полі "гірників" у 1/8 фіналу Кубка України.
Перше "класичне" в сезоні 2026/27 відбувається саме в Кубку. Команди зустрічаються в 1/8 фіналу турніру, повідомляє 24 Канал. До слова, так було й минулого сезону. Тоді Динамо в Києві пройшло Шахтар у Кубку. Однак буквально за кілька днів суперники зустрілись у чемпіонаті, й "гірники" взяли реванш.
Що відомо перед матчем Шахтаря проти Динамо
Шахтар наразі проводить свої поєдинки в дуже щільному графіку. Матч проти Динамо стане для "гірників" уже шостим усього за трохи більше ніж 2 тижні.
У Динамо ж нині новий головний тренер. У статусі в. о. наставника киян на поєдинок із "помаранчево-чорними" команду виведе Мацей Кендзьорек. Він уже дебютував на чолі столичної команди, коли в УПЛ переграв Кудрівку з рахунком 3:1.
У Кубку України Шахтар і Динамо провели вже по одному матчу. Підопічні Турана на виїзді розгромили представника другої ліги Вільхівці з рахунком 3:0. Кияни ж мінімально подолали вінницьку Ниву з тієї ж другої ліги з рахунком 1:0.
Обидві команди є найтитулованішими в Кубку України. У Шахтаря 15 перемог у турнірі, в Динамо – на 1 менше.
Стартовий свисток на "Арені Львів" пролунає о 18:00. За годину до поєдинку буде доступна передматчева студія.
Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Динамо
Стартові склади Шахтаря та Динамо
Шахтар:
- Дмитро Різник
- Вінісіус Тобіас
- Валерій Бондар
- Микола Матвієнко
- Педро Енріке
- Єгор Назарина
- Олег Очеретько
- Марлон Гомес
- Аліссон Сантана
- Глейкер Мендоса
- Кауан Еліас
Динамо:
- Георгій Бущан
- Владислав Дубінчак
- Тарас Михавко
- Томаш Кендзьора
- Олексій Сич
- Микола Михайленко
- Володимир Бражко
- Микола Шапаренко
- Назар Волошин
- Шола Огундана
- Матвій Пономаренко