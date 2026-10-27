Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу

Перше "класичне" в сезоні 2026/27 відбувається саме в Кубку. Команди зустрічаються в 1/8 фіналу турніру. До слова, так було й минулого сезону. Тоді Динамо в Києві пройшло Шахтар у Кубку. Однак буквально за кілька днів суперники зустрілись у чемпіонаті, й "гірники" взяли реванш.

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Що відомо перед матчем Шахтаря проти Динамо

Шахтар наразі проводить свої поєдинки в дуже щільному графіку. Матч проти Динамо стане для "гірників" уже шостим усього за трохи більше ніж 2 тижні.

У Динамо ж нині новий головний тренер. У статусі в. о. наставника киян на поєдинок із "помаранчево-чорними" команду виведе Мацей Кендзьорек. Він уже дебютував на чолі столичної команди, коли в УПЛ переграв Кудрівку з рахунком 3:1.

У Кубку України Шахтар і Динамо провели вже по одному матчу. Підопічні Турана на виїзді розгромили представника другої ліги Вільхівці з рахунком 3:0. Кияни ж мінімально подолали вінницьку Ниву з тієї ж другої ліги з рахунком 1:0.

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Обидві команди є найтитулованішими в Кубку України. У Шахтаря 15 перемог у турнірі, в Динамо – на 1 менше.

Стартовий свисток на "Арені Львів" пролунає о 18:00. За годину до поєдинку буде доступна передматчева студія.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Динамо