Після вилучення в першому таймі: Шахтар обіграв Динамо в Кубку України

Шахтар і Динамо другий сезон поспіль зустрілись між собою в 1/8 фіналу Кубка України. Минулого року кияни вдома пройшли "гірників", цього ж разу перемогу святкували підопічні Турана.

Такий поєдинок традиційно почався з розвідки. Моментів у першому таймі було небагато, але все в матчі змінило вилучення вже в першому таймі, повідомляє 24 Канал.

Шахтар – Динамо 3:0

Голи: Мендоса, 43, Ізакі, 75, Аліссон, 87

Вилучення: Михавко, 30, Тіаре, 90+2

Уже на старті поєдинку Динамо мало момент. Огундана перехопив м'яч у Матвієнка, але не зміг реалізувати свій контрвипад якісно. Пізніше гра вирівнялась, м'ячем почав більше володіти Шахтар, і в середині першого тайму статистика ударів була 3:1 на користь "гірників".

Головний і ключовий момент гри стався на 30-й хвилині. Михавко під час вкидання ауту відмахнувся від Очеретька. Арбітр зустрічі Копієвський не бачив цього моменту, проте після підказки одного з асистентів показав центрбеку Динамо червону картку.

Вилучення Тараса Михавка: відео

Чисельною більшістю Шахтар скористався ще в першому таймі. Після одного з кутових уже фактично перед перервою Мендоса вивів "гірників" уперед. Цікаво, що Динамо – "улюблена" команда венесуельця. В Україні він забив киянам уже вп'яте. Перед тим Мендоса відзначився "покером" у складі Кривбасу.

У другому таймі підопічні Турана намагались розвинути свою перевагу. Утім, гості й удесятьох якісно оборонялись і сподівались знайти свій момент у контратаці. Та господарі вдруге реалізували свою перевагу в одного гравця.

Аліссон на правому фланзі накрутив Дубінчака, пройшов опонента на дриблінгу та виконав подачу з неробочої правої ноги. Її головою замкнув не найвищий Ізакі, який, до слова, присвятив гол своїй вагітній дружині.

Шахтар міг забивати ще та ще. Ізакі в одному з епізодів вирішив не пробивати, а віддавати на Траоре – пас не пройшов. Згодом Аліссон міг оформити ще один асист, але після його передачі Мендоса пробив вище воріт.

Натомість сам Аліссон таки забив у цій грі. Ізакі віддячив партнеру за гольову передачу на себе та віддав вінгеру, який з близької відстані переграв Бущана.

Динамо ще й догравало матч удев'ятьох. Тіаре сфолив проти Аліссона, й після перегляду повтору арбітр оцінив цю ситуацію як так званий фол останньої надії.

Тож 3:0 у підсумку. Шахтар пройшов у чвертьфінал, Динамо зійшло з дистанції в Кубку України на стадії 1/8 фіналу.