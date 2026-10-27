После удаления в первом тайме: Шахтер обыграл Динамо в Кубке Украины

Такой матч традиционно начался с изучения соперника. Моментов в первом тайме было немного, но все в матче изменило удаление уже в первом тайме, сообщает 24 Канал.

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Шахтер – Динамо 3:0

Голы: Мендоса, 43, Изаки, 75, Алиссон, 87

Удаления: Михавко, 30, Тиаре, 90+2

Уже в начале матча у Динамо был момент. Огундана перехватил мяч у Матвиенко, но не смог качественно реализовать свой контратакующий момент. Позже игра выровнялась, мячом стал больше владеть Шахтер, и в середине первого тайма статистика ударов составляла 3:1 в пользу горняков.

Главный и ключевой момент игры произошел на 30-й минуте. Михавко во время вбрасывания аута отмахнулся от Очеретько. Арбитр встречи Копиевский не видел этого момента, однако после подсказки одного из ассистентов показал центральному защитнику Динамо красную карточку.

Удаление Тараса Михавко: видео

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Численным преимуществом Шахтер воспользовался еще в первом тайме. После одного из угловых уже фактически перед перерывом Мендоса вывел горняков вперед. Интересно, что Динамо – любимая команда венесуэльца. В Украине он забил киевлянам уже в пятый раз. До этого Мендоса отличился покером в составе Кривбасса.

Во втором тайме подопечные Турана пытались развить свое преимущество. Впрочем, гости и вдесятером качественно оборонялись и надеялись найти свой момент в контратаке. Но хозяева во второй раз реализовали свое численное преимущество.

Алиссон на правом фланге обвел Дубинчака, прошел соперника в дриблинге и выполнил подачу с нерабочей правой ноги. Ее головой замкнул не самый высокий Изаки, который, к слову, посвятил гол своей беременной жене.

Шахтер мог забивать еще и еще. Изаки в одном из эпизодов решил не пробивать, а отдать пас Траоре – пас не прошел. Впоследствии Алиссон мог оформить еще одну голевую передачу, но после его паса Мендоса пробил выше ворот.

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Зато сам Алиссон все-таки забил в этой игре. Изаки отблагодарил партнера за голевую передачу на себя и отдал пас вингеру, который с близкого расстояния переиграл Бущана.

Динамо к тому же доигрывало матч вдевятером. Тиаре совершил фол против Алиссона, и после просмотра повтора арбитр оценил эту ситуацию как так называемый фол последней надежды.

Итак, 3:0 в итоге. Шахтер вышел в четвертьфинал, Динамо выбыло из Кубка Украины на стадии 1/8 финала.