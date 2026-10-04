"Нас знають лише завдяки йому": уряд Португалії став на захист Кріштіану Роналду

Міністр економіки Португалії виступив із заявою щодо скандалу Кріштіану Роналду в збірній Португалії. Він сказав, що футболіст дуже важливий для міжнародного іміджу країни.

Слова представника уряду Португалії наводить видання Observador. Мануел Кастру Алмейда сказав, що футболіст – важливий актив для бренду Португалії.

Що сказав міністр економіки Португалії про Роналду

Алмейда зазначив, що Роналду має величезний вплив на підвищення ціності бренду Португалії у світі. Безсумнівно саме Кріштіану є найвідомішим португальцем у світі.

Багато людей знають Португалію лише завдяки Кріштіану Роналду. Тому було б добре, щоб Португалія могла й надалі розраховувати на такий цінний актив,

– зауважив міністр економіки Португалії.

Він наголосив, що Роналду дає безкінечний потенціал бренду країни, тому до ситуації зі скандалом, що сталась із гравцем у збірній, треба підходити з холодним розумом, адже втрачати такий актив неприпустимо.

Як розгорався скандал із Роналду в збірній Португалії

Скандал у збірній Португалії почався з того, що наставник команди Жорже Жезуш не випустив Роналду на матч зі збірною Норвегії. А після того ще й заявив, що Кріштіану не гратиме зі старту в поєдинку проти Данії. Після цього гравець залишив розташування національної команди.

Щодо цього скандалу висловились дуже багато людей. Зокрема, наставник збірної Португалії заявив, що жоден футболіст не може ставити себе вище команди. А тамтешня федерація футболу зробила заяву щодо ситуації. За інформацією португальських ЗМІ, вона хоче примирити гравця з коучем.

Крім того, деякі медіа в Португалії повідомляли, що причиною демаршу Роналду зі збірної є не тільки конфлікт із коучем, а й те, що в юнацьку збірну Португалії не викликали його сина. Раніше юнак постійно залучався до збірної Португалії U-16.