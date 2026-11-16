Світоліна програла росіянці: що відбулось у фіналі Підсумкового турніру WTA

Еліна Світоліна вийшла до фіналу Підсумкового турніру WTA. Утім у ньому вона поступилась росіянці Міррі Андрєєвій.

Поєдинок між українкою та представницею країни-агресорки, яка має нейтральний статус, складався всього з 2 сетів, повідомляє 24 Канал. Світоліна демонструвала характер, але виграти, на жаль, не змогла.

Яким видався фінал Підсумкового турніру WTA 2026

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла здобути перемогу на Підсумковому турнірі WTA 2026 у США. Вона зазнала поразки від нейтральної спортсменки з російським паспортом Мірри Андрєєвої з рахунком 0:2 (5:7, 3:6).

Поєдинок тривав трохи менше, ніж 2 години. Андрєєва вдало розпочала зустріч і повела 2:0. Світолінії довелось зрівнювати рахунок, що вона й зробила, а пізніше навіть вийшла вперед – 3:2. У підсумку перший сет дійшов до рахунку 5:5. Там українка програла гейм на свої подачі, й згодом Андрєєва забрала ще один і перемогла 7:5.

Другий сет також розпочався з переможного гейму для росіянки. Щоправда Еліна й тут відігралась і вийшла вперед. Та все ж Андрєєву Світоліна відпустила на рахунок 2:4. А заключний 9 гейм програла на своїй подачі. Підсумок другого сету – 6:3 на користь росіянки.

Що відомо про виступ Світоліної на Підсумковому турнірі

Для Світоліної це був третій фінал Підсумкового турніру в кар'єрі. Вона виграла ці змагання у 2018 році, а в наступному сезоні поступилась австралійці Ешлі Барті.

Через поразку Андрєєвій українка залишиться на шостому місці в рейтингу тенісисток WTA. Однак вихід у фінал – уже величезне досягнення. Особливо зважаючи на те, як легко Світоліна перемогла в півфіналі. А перед тим у заключному поєдинку групового етапу виграла принципове протистояння в Аріні Сабалєнка, яка запам'яталась хамською поведінкою щодо українців.