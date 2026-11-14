"Й*ба*і українці": Сабалєнка під час матчу зі Світоліної вигукувала образи щодо України

Зокрема, користувачі соцмереж почали обговорювати можливі образи з боку білоруски на адресу українців. Інформацію про це в соцмережі Threads поширили Букви.

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Що відомо про поведінку Сабалєнка

Аріна Сабалєнка програла українці Еліні Світоліної та не змогла вийти до півфіналу Підсумкового турніру WTA 2026. У соцмережах почали обговорення того, що під час поєдинку білоруска постійно кидала образливі вигуки в бік українців.

Зокрема, вона емоційно промовила фразу: "Й*б*ні *ука українці н*х*й". Глядачі закликають Жіночну тенісну асоціацію WTA відреагувати на можливу образу. Також вони запитують, чи передбачені за таку поведінку штрафи чи зняття рейтингових очок.

Як склався матч між Світоліної та Сабалєнка

Світоліна здобула перемогу над Сабалєнка з рахунком 2:1. Перший сет виграла україна з рахунком 6:3. У другому ж із ідентичним результатом вона поступилась.

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Вирішальний сет почався з переможного гейму на користь білоруски на подачах Світоліної. Утім потім українка показала справжню силу духу та здобула вольову перемогу з рахунком 6:1. Тож, саме Еліна стала учасницею півфіналу Підсумкового турніру WTA.

Перед початком цих змагань Світоліна говорила, що одним із головних завдань, які вона поставила собі після вагітності було повернутись на Підсумковий турнір. А також повернутись у топ-10 рейтингу WTA.