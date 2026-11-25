Міська рада Кардіффа визначилася з дозволеним часом для проведення головного боксерського двобою року між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Тим, хто проживає поряд зі стадіоном "Прінсіпаліті", доведеться потерпіти незручності.

Промоутери хотіли зробити бій максимально комфортним для перегляду у Сполучених Штатах, тому зовсім не врахували інтереси решти світу. Як пише ESPN, влада в столиці Вельсу пішла назустріч організаторам.

О котрій розпочнеться бій Ф'юрі – Джошуа

Зазвичай у Сполученому Королівстві діє комендантська година на проведення гучних масових заходів – вони мають завершитися до 23:00. Усе через те, що стадіони найчастіше розташовані просто в середмісті, поряд із житловими будинками.

Але заради того, щоб Netflix та промоутери заробили від прямої трансляції "Битви за Британію" у Штатах, цим правилом знехтували. Боксери вийдуть на ринг о 1:30 ночі за місцевим часом – у Києві в цей час вже буде 3:30 12 грудня.

Продаж алкоголю у VIP-секторі дозволили упродовж всього боксерського вечора, хоча на більш дешевих місцях він припиниться о першій ночі, як того вимагає закон. Завершитися дійство на арені "Прінсіпаліті" має не пізніше 3 години ночі за Лондоном, або ж 5 ранку – за Києвом.

Чому Ф'юрі і Джошуа б'ються в п'ятницю

Час – не єдине дивне рішення, ухвалене організаторами двобою британців. Через вперте бажання залучити авдиторію із США для бою ще й обрали зовсім нестандартний день тижня – п'ятницю.

Усе через те, що на вихідних американці більше цікавляться власними національними видами спорту. Зокрема у грудні там проходять матчі студентської ліги з американського футболу, яка за океаном популярніша навіть за топові світові спортивні події.