Промоутери хотіли зробити бій максимально комфортним для перегляду у Сполучених Штатах, тому зовсім не врахували інтереси решти світу. Як пише ESPN, влада в столиці Вельсу пішла назустріч організаторам.

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О котрій розпочнеться бій Ф'юрі – Джошуа

Зазвичай у Сполученому Королівстві діє комендантська година на проведення гучних масових заходів – вони мають завершитися до 23:00. Усе через те, що стадіони найчастіше розташовані просто в середмісті, поряд із житловими будинками.

Але заради того, щоб Netflix та промоутери заробили від прямої трансляції "Битви за Британію" у Штатах, цим правилом знехтували. Боксери вийдуть на ринг о 1:30 ночі за місцевим часом – у Києві в цей час вже буде 3:30 12 грудня.

Продаж алкоголю у VIP-секторі дозволили упродовж всього боксерського вечора, хоча на більш дешевих місцях він припиниться о першій ночі, як того вимагає закон. Завершитися дійство на арені "Прінсіпаліті" має не пізніше 3 години ночі за Лондоном, або ж 5 ранку – за Києвом.

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Чому Ф'юрі і Джошуа б'ються в п'ятницю

Час – не єдине дивне рішення, ухвалене організаторами двобою британців. Через вперте бажання залучити авдиторію із США для бою ще й обрали зовсім нестандартний день тижня – п'ятницю.

Усе через те, що на вихідних американці більше цікавляться власними національними видами спорту. Зокрема у грудні там проходять матчі студентської ліги з американського футболу, яка за океаном популярніша навіть за топові світові спортивні події.