Тимур Тутєров під час листопадових матчів збірної України був у резервному списку Андреа Мальдери. Італійський коуч спостерігає за розвитком гравця Сандерленда і, ймовірно, готується залучити його до команди у майбутньому.

На заваді планам очільника збірної може стати скандальна ситуація. Слідство.інфо стверджує, що у футболіста є російський паспорт.

Тутєров є громадянином Росії

Як стверджують журналісти, російський паспорт футболіст отримав у грудні 2020 року, коли йому виповнилось 16 років. Офіційно вважалося, що Тутєров народився у Бахчисараї, але у документі країни-агресора місцем народження зазначено Севастополь. Відомо, що він почав займатися футболом у складі фейкової російської Таврії.

Батьки вінгера досі проживають в окупованому Криму у Бахчисарайському районі і мають громадянство Росії. Сам Тутєров востаннє нібито відвідував півострів на початку 2022 року. На цей час він вже був гравцем системи ковалівського Колоса.

Сам футболіст та керівництво Української асоціації футболу ситуацію з російським громадянством не коментували.

Тутєров у збірній України

У 2024 році вінгер перебрався в Англію, почавши виступати за Сандерленд. Команда грає у Прем'єр-лізі, наразі перебуває у зоні вильоту.

Упродовж останніх років Тутєров регулярно викликався до юнацької та молодіжної збірних України. Включення до резервного списку національної команди на матчі з Північною Ірландією та Грузією в Лізі націй у листопаді стало для нього першим.