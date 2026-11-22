Препятствием для планов главного тренера сборной может стать скандальная ситуация. Следствие.инфо утверждает, что у футболиста есть российский паспорт.

Adv

Тутеров является гражданином России

Как утверждают журналисты, российский паспорт футболист получил в декабре 2020 года, когда ему исполнилось 16 лет. Официально считалось, что Тутеров родился в Бахчисарае, но в документе страны-агрессора в качестве места рождения указан Севастополь. Известно, что он начал заниматься футболом в составе фейковой российской "Таврии".

Родители вингера до сих пор проживают в оккупированном Крыму в Бахчисарайском районе и имеют российское гражданство. Сам Тутеров в последний раз якобы посещал полуостров в начале 2022 года. К тому времени он уже был игроком системы ковалевского "Колоса".

Сам футболист и руководство Украинской ассоциации футбола ситуацию с российским гражданством не комментировали.

Тутеров в сборной Украины

В 2024 году вингер перебрался в Англию, начав выступать за "Сандерленд". Команда выступает в Премьер-лиге, в настоящее время находится в зоне вылета.

В течение последних лет Тутеров регулярно вызывался в юношескую и молодежную сборные Украины. Включение в резервный список национальной команды на матчи с Северной Ирландией и Грузией в Лиге наций в ноябре стало для него первым.