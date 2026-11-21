Сезон 2026/27 складається для чинного володаря «Золотого м’яча» не за планом. Гаррі Кейн не зможе більше допомогти Баварії у календарному році.

У п’ятницю, 20 листопада, Гаррі Кейн отримав травму у матчі 10-го туру німецької Бунфесліги. Про проблеми футболіста повідомила пресслужба Баварії.

Що сталося з Кейном

Нападник травмувався уже у першій половині стартового тайму поєдинку проти Кельна (1:1). На 20 хвилині замість англійця на поле вийшов Том Бішоф, а спочатку не було зрозуміло, наскільки серйозним є пошкодження англійця. Дещо згодом про його травму повідомили у клубі.

Гаррі Кейн зазнав розриву синдесмозної зв’язки лівої щиколотки. Тому 33-річний гравець вибуде на наступні кілька місяців,

– йдеться у повідомленні Баварії.

Спортивний директор чинних чемпіонів Німеччини Макс Еберль зазначив, що орієнтовний термін відновлення англійця складатиме три місяці, пише ESPN.

Втрата Кейна та очок у 10-го туру чемпоінату не стали єдиними для мюнхенців цього вечора. У другому таймі поле після пошкодження покинув Майкл Олісе.

Як складається кар’єра Кейна у Баварії

У жовтні футболіст досяг наразі головної вершини у власній кар’єрі – виграв "Золотий м’яч". Практично одразу футболіст та клуб продовжили трудову угоду. Тепер вона розрахована до кінця сезону 2028/29.

Згідно з новим договором, за рік виступів у Мюнхені рекордсмен збірної Англії ставатиме багатшим на 25 мільйонів євро – щоправда, це до сплати податків.