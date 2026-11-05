У Баварії назвали зарплату, яку отримує володар “Золотого м’яча”

Враховуючи феноменальну статистику бомбардира, не дивно, що контракт передбачає поліпшення фінансових умов. Інсайдер Флоріан Плеттенберг озвучив конкретну суму.

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Новий контракт Гаррі Кейна

Церемонія підписання нової угоди бомбардира з мюнхенським клубом відбулася на "Альянц-Арені". Кейн був у костюмі, а поряд з ним розмістили дві нагороди, отримані футболістом у Лондоні 26 жовтня – "Золотий м'яч" та приз найкращому нападнику світу.

Гаррі Кейн / фото ФК Баварія

Якщо ніхто з клубів Європи не активує опцію викупу Гаррі, то англієць проведе в Баварії ще принаймні три роки – до 2029-го. Враховуючи, що Кейна не назвеш молодим гравцем у свої 33 роки, контракт можна назвати довгостроковим.

Скільки заробляє Кейн у Баварії

Згідно з новим договором, за рік виступів у Мюнхені рекордсмен збірної Англії ставатиме багатшим на 25 мільйонів євро – щоправда, це до сплати податків.

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Для порівняння: Кріштіану Роналду в Аль-Насрі має космічні 250 мільйонів доларів щороку, а Ліонель Мессі заробляє приблизно стільки ж, скільки й Кейн – 28,5 мільйона. Кіліан Мбаппе в Реалі має близько 32 мільйонів доларів на рік, а Ламін Ямаль може розраховувати на трохи понад 20 мільйонів євро.