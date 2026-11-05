В Баварии назвали зарплату, которую получает обладатель "Золотого мяча"

Учитывая феноменальную статистику бомбардира, неудивительно, что контракт предусматривает улучшение финансовых условий. Инсайдер Флориан Плеттенберг назвал конкретную сумму.

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Новый контракт Гарри Кейна

Церемония подписания нового соглашения бомбардира с мюнхенским клубом состоялась на "Альянц-Арене". Кейн был в костюме, а рядом с ним разместили две награды, полученные футболистом в Лондоне 26 октября – "Золотой мяч" и приз лучшему нападающему мира.

Гарри Кейн / фото ФК "Бавария"

Если ни один из европейских клубов не активирует опцию выкупа Гарри, то англичанин проведет в "Баварии" еще как минимум три года – до 2029 года. Учитывая, что Кейна в его 33 года не назовешь молодым игроком, этот контракт можно назвать долгосрочным.

Сколько зарабатывает Кейн в Баварии

Согласно новому договору, за год выступлений в Мюнхене рекордсмен сборной Англии станет богаче на 25 миллионов евро – правда, это до уплаты налогов.

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Для сравнения: Криштиану Роналду в "Аль-Насре" получает космические 250 миллионов долларов в год, а Лионель Месси зарабатывает примерно столько же, сколько Кейн, – 28,5 миллиона. Килиан Мбаппе в "Реале" получает около 32 миллионов долларов в год, а Ламин Ямаль может рассчитывать на чуть более 20 миллионов евро.