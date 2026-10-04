"Сподіваюсь на швидке повернення": Де Дзербі розкрив деталі травми Мудрика

Український вінгер Тоттенгема Михайло Мудрик зазнав травми після повернення на поле після майже 2 років дискваліфікації. Через це він, зокрема, пропустив вереснево-жовтневі матчі збірної України.

Деталями травми українського вінгера поділився наставник Тоттенгема Роберто де Дзербі. Слова коуча наводить видання football.london.

Що розповів Де Дзербі про травму Мудрика

Італійський тренер зазначив, що травма Мудрика є абсолютно безглуздою. Усі в Тоттенгемі сподіваються, що футболіст зможе якнайшвидше повернутись на поле.

Він відчув біль у гомілкостопі під час гри. Ніяких зіткнень чи незвичних рухів не було,

– підкреслив де Дзербі.

Він додав, що гравець через 2 дні пройшов медичне обстеження, на якому з'ясувалось, що травма доволі серйозна. У клубі розуміли ризик, пов'язаний із орендою футболіста. Адже було зрозуміло, що після майже 2-річної паузи Мудрик може зазнати ушкодження.

Раніше повідомлялось, що українець може повернутись на поле 31 жовтня. Цього дня Тоттенгем у лондонському дербі протистоятиме чинному переможцю Ліги конференцій – Крістал Пелес. Якщо все піде за планом, то гравець буде доступний для Андреа Мальдера на листопадові матчі збірної України.

Що відомо про Мудрика в Тоттенгемі

Дискваліфікація Мудрика пов'язана з допінгом достроково завершилась улітку. Футболіст миттєво вирушив на збори Челсі до Китаю, де взяв участь у кількох спарингах. Утім у серпні футболіст ігрової практики в складі "аристократів" не мав. Перед закриттям трансферного вікна гравця орендував Тоттенгем.

Це було ініціативою коуча "шпор" Роберто де Дзербі. Фактично італієць і відкрив шлях Мудрику до великого футболу, коли почав підпускати до основи юного гравця в Шахтарі ще в сезоні 2021/22. Мудрик вийшов на поле в першому ж матчі Тоттенгема після переходу, але одразу після цієї гри стало відомо про травму українця.

Цікаво, що відомий український тренер Олег Федорчук заявив, що збірній не варто аж надто розраховувати на Мудрика. Справа тут не тільки у відсутності ігрової практики впродовж 2 років, а й тому, що навіть до дискваліфікації вінгер фактично ніколи не проводив повні матчі. А з такими показниками лідером збірної Михайло стати не зможе.