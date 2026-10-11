Олійникова не зіграє на турнірі в Ухані через травму: що сталось з тенісисткою

Українське представництво на тенісному турнірі серії WTA 1000 зазнало втрат ще до старту змагань. Одна зі спортсменок змушена знятись зі змагань через травму ноги.

Олександра Олійникова не виступить на крупному турнірі в Ухані. Про це повідомив сайт btu.org.ua.

Що сталось з Олійниковою

Днями Олександра не зуміла завершити матч другого кола турніру WTA 125 у Сучжоу. За інформацією джерела, лише цим наслідки пошкодження для українки не обмежаться.

Тенісистка пропустить останній тисячник у сезоні через травму правої щиколотки, якої, ймовірно, вона зазнала наприкінці вересня у першому колі турніру WTA 1000 у Пекіні,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Олександра уже вибула з листа заявки на турнір в Ухані.

Щоправда, спортсменка значиться серед учасниць змагань серії WTA 250 у японському місті Осака. Старт цього турніру заплановано на 19 жовтня.

Чого очікувати українським уболівальникам від змагань в Ухані

В одиночному розряді нашу державу представлятимуть шестеро тенісисткок: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева, Дарія Снігур та Даяна Ястремська.

Світоліна та Костюк потрапили до числа сіяних спортсменок, тож розпочнуть свій шлях одразу з другого кола.

Нагадаємо, що Олександра Олійникова за рішенням капітана збірної України пропустила фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг-2026. Спортсменка емоційно прокоментувала це рішення.