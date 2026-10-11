Олександра Олійникова не виступить на крупному турнірі в Ухані. Про це повідомив сайт btu.org.ua.

Що сталось з Олійниковою

Днями Олександра не зуміла завершити матч другого кола турніру WTA 125 у Сучжоу. За інформацією джерела, лише цим наслідки пошкодження для українки не обмежаться.

Тенісистка пропустить останній тисячник у сезоні через травму правої щиколотки, якої, ймовірно, вона зазнала наприкінці вересня у першому колі турніру WTA 1000 у Пекіні,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Олександра уже вибула з листа заявки на турнір в Ухані.

Щоправда, спортсменка значиться серед учасниць змагань серії WTA 250 у японському місті Осака. Старт цього турніру заплановано на 19 жовтня.

Чого очікувати українським уболівальникам від змагань в Ухані

В одиночному розряді нашу державу представлятимуть шестеро тенісисткок: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева, Дарія Снігур та Даяна Ястремська.

Світоліна та Костюк потрапили до числа сіяних спортсменок, тож розпочнуть свій шлях одразу з другого кола.

Нагадаємо, що Олександра Олійникова за рішенням капітана збірної України пропустила фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг-2026. Спортсменка емоційно прокоментувала це рішення.