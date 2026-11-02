Динамо знайшло заміну Костюку: клуб зробив пропозицію легенді

Після звільнення Ігоря Костюка з посади наставника Динамо у статусі виконувача обов'язків команду продовжує тренувати Мацей Кендзьорек. Однак кияни зробили пропозицію повноцінно очолити команду турецькій легенді.

Принаймні про це повідомляє турецьке видання SporON у соцмережі Х. За його даними, динамівців може очолити Емре Белезоглу.

Що відомо про пропозицію Динамо Емре

Турецький журналіст Емре Бол повідомив, що турецький 45-річний тренер Емре Белезоглу може продовжити кар'єру в Динамо. Крім киян, за його інформацією, до фахівця виявляє інтерес одна з команд Серії А.

Емре Белезоглу є легендою збірної Туреччини, за яку він провів понад 100 матчів. На клубному рівні він представляв такі команди, як-от Інтер, Ньюкасл, Атлетіко та Фенербахче. Наразі Емре очолює турецьку команду Касимпаша. Його підопічні нині йдуть на 5 сходинці в Турецькій Суперлізі.

Важливо відзначити, що наставником головного й одвічного суперника Динамо в чемпіонаті України є Арда Туран. А отже, незабаром в Україні "класичне" може бути прикрашене ще й тренерською дуеллю двох турецьких легенд.

Як виступає Динамо в сезоні 2026/27 років

Динамо не дуже вдало розпочало сезон 2026/27 років. Зокрема, підопічні Ігоря Костюка не змогли подолати кваліфікацію до єврокубків, ані до Ліги Європи, ані до Ліги конференцій. Потому в киян було кілька провалів у чемпіонаті України. Зокрема, вони поступились Буковині з рахунком 0:3. А після поразки Поліссю з рахунком 1:3 в матчі, де динамівці фактично весь поєдинок грали в більшості, Ігоря Костюка відправили у відставку.

Виконувачем обов'язків наставника Динамо став Мацей Кендзьорек. Він уже провів 2 матчі на чолі киян. У першій грі здобув перемогу над Кудрівкою з рахунком 3:1. А ось у другій – поступився Шахтарю з рахунком 0:3 в Кубку України. Щоправда, в цьому протистоянні вже столична команда з 30-ї хвилини грала в меншості через вилучення Михавка.