Динамо нашло замену Костюку: клуб сделал предложение легенде

По крайней мере, об этом сообщает турецкое издание SporON в социальной сети Х. По его данным, Динамо может возглавить Эмре Белезоглу.

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Что известно о предложении Динамо Эмре

Турецкий журналист Эмре Бол сообщил, что 45-летний турецкий тренер Эмре Белезоглу может продолжить карьеру в Динамо. Помимо киевлян, по его информации, к специалисту проявляет интерес одна из команд Серии А.

Эмре Белезоглу является легендой сборной Турции, за которую он провел более 100 матчей. На клубном уровне он представлял такие команды, как Интер, Ньюкасл, Атлетико и Фенербахче. Сейчас Эмре возглавляет турецкую команду Касымпаша. Его подопечные в настоящее время занимают 5-е место в Турецкой Суперлиге.

Важно отметить, что тренером главного и извечного соперника Динамо в чемпионате Украины является Арда Туран. А значит, вскоре в Украине "классическое" противостояние может быть украшено еще и тренерской дуэлью двух турецких легенд.

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Как выступает Динамо в сезоне 2026/27

Динамо не слишком удачно начало сезон 2026/27 годов. В частности, подопечные Игоря Костюка не смогли пройти квалификацию в еврокубки – ни в Лигу Европы, ни в Лигу конференций. Затем у киевлян было несколько провалов в чемпионате Украины. В частности, они уступили Буковине со счетом 0:3. А после поражения от Полесья со счетом 1:3 в матче, где динамовцы фактически весь поединок играли в большинстве, Игоря Костюка отправили в отставку.

Исполняющим обязанности главного тренера Динамо стал Мацей Кендзерек . Он уже провел два матча во главе киевлян. В первой игре одержал победу над Кудривкой со счетом 3:1. А вот во втором – уступил Шахтеру со счетом 0:3 в Кубке Украины. Правда, в этом противостоянии столичная команда с 30-й минуты играла в меньшинстве из-за изъятие Михавка.