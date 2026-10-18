Польский тренер имеет опыт работы в нескольких клубах своей страны, а также в молодежной сборной Польши. В его карьере есть чемпионский титул с Лехом, успешный период в Ракуве и опыт самостоятельной работы в элитном дивизионе польского футбола, сообщает 24 Канал.

От низших лиг до чемпионства с Лехом

Мацей Кендзьорек родился 1 июля 1980 года. Он получил степень бакалавра политических наук и имеет тренерскую лицензию UEFA Pro. Тренерскую карьеру начал в 2003 году, работая с юношескими командами, а впоследствии возглавлял польские клубы низших дивизионов.

Важным этапом в его профессиональном становлении стала работа в Ракуве. В 2016 году Кендзьорек присоединился к тренерскому штабу Марека Папшуна, где отвечал за тренерскую работу, анализ соперников и стандартные положения. За этот период команда прошла путь от третьего по силе дивизиона до элиты польского футбола.

В 2019 году специалист помогал молодежной сборной Польши U-21 готовиться к чемпионату Европы. Позже работал в Арке из Гдыни, а летом 2021 года вошел в состав тренерского штаба Леха из Познани. Вместе с этой командой он выиграл чемпионат Польши сезона 2021/2022. В следующем сезоне Лех дошел до четвертьфинала Лиги конференций.

Самостоятельная работа и новый вызов в Динамо

В декабре 2023 года Кендзерек впервые получил возможность полноценно поработать главным тренером на уровне польской Экстракласы, возглавив Радомяк. Дебют оказался успешным: команда победила Видзев со счетом 3:0. В течение сезона Радомяк также одерживал победы над сильными соперниками, в частности над Ракувом и Легией.

Однако команде не хватало стабильности. Под руководством Кендзьорека Радомяк провел 17 матчей в чемпионате Польши, одержал пять побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел восемь поражений. В мае 2024 года тренер покинул свой пост.

В Динамо польский специалист пришел в августе прошлого года в качестве эксперта по тактическому анализу и стандартным положениям. По его словам, во время отбора кандидатов на работу в киевском клубе его кандидатуру рассматривали дистанционно, а рекомендации собирали у представителей футбольной среды.

Кендзерек объяснял, что согласился на предложение потому, что клуб большой и потому, что он хотел испытать себя на новом футбольном рынке. Теперь перед польским специалистом стоит гораздо более сложная задача – применить свой опыт уже в роли исполняющего обязанности главного тренера киевского Динамо.

Напомним, после матча 9-го тура против Полесья президент "бело-синих" Игорь Суркис принял решение отправить в отставку Игоря Костюка.