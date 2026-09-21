Суркіс вирішив, що робити з Костюком: хто тренуватиме Динамо

Головний тренер Динамо Ігор Костюк ще не вичерпав кредит довіри від керівників столичного клубу. Його наразі пов’язують з "біло-синіми".

Про можливу відставку Ігоря Костюка говорять щонайменше місяць. Але цього не станеться у найближчий час, сказав Ігор Бурбас в ефірі власного ютуб-каналу.

Що відомо про майбутнє Костюка у Динамо

В офісі "біло-синіх" наразі готові дати час чинному наставнику команди, повідомив інсайдер.

Попри невдалий старт нового сезону, на чолі Динамо залишається нинішній тренер. Зміни тренера в Динамо не відбудеться. Костюк залишається,

– сказав Бурбас.

Зазначимо, що перед міжнародною паузою Динамо здобуло перемогу над луганською Зорею (2:0) в Українській Прем'єр-лізі. Друга поспіль звитяга помістила киян на четверте місце у турнірній таблиці.

У єврокубках чинний володар Кубка України стартував з першого раунду кваліфікації Ліги Європи. Кияни припинили власну боротьбу за євроосінь на стадії третього кваліфікаційного етапу Ліги конференціїй.

Хто міг стати головним тренером Динамо

Протягом певного часу у цьому контексті говорили про колишнього наставника збірної Румунії Едварда Йорданеску, який на Євро-2026 перемагав Україну Сергія Реброва.

Згодом стало відомо, що Динамо отримало відмову від ще одного іноземного фахівця. Хорват Ненад Б'єлиця не захотів очолити столичний клуб.