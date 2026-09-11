Сам Йорденеску підтвердив, що два дні тому дав згоду на нову роботу, проте згодом ситуація змінилася, повідомляє Digi Sport.

Йорденеску відмовився тренувати Динамо

Румунський спеціаліст відмовився вдаватися у деталі щодо того, хто пропонував йому роботу, та чому він відмовився.

"Я не можу коментувати те, що написала польська преса, так само як і те, що підхопила або доповнила румунська преса. Я не повинен коментувати все, що обговорюється у публічному просторі, це не в моєму стилі. Факт полягає в тому, що два дні тому я сказав "так" новій співпраці, але на цей момент вона вже не є актуальною", – заявив Йорденеску.

За даними джерела, тренер погодився на пропозицію Динамо із зарплатою 100 тисяч євро, однак після цього зіткнувся з позицією своєї родини. Близькі фахівця нагадали йому про безпекову ситуацію в Україні.

Окрім того, представники тренерського штабу Йорденеску також нібито не підтримали ідею роботи в київському клубі на цьому етапі.

Чому Динамо шукає нового тренера

Наразі столичну команду очолює Ігор Костюк, який взяв на себе обов'язки головного тренера після відставки Олександра Шовковського у листопаді 2025 року.

Під керівництвом Костюка кияни виграли Кубок України у сезоні 2025/2026, але фінішували тільки на четвертому місці у внутрішньому чемпіонаті.

Новий сезон Динамо розпочало невдало: "біло-сині" провалили кваліфікацію у Лізі Європи та Лізі конференцій, тому не зіграють у єврокубках. Також підопічні Костюка виграли тільки дві гри в УПЛ. А після сенсаційної поразки від Буковини (3:0) крісло під головним тренером ще більше захиталося.

За даними ЗМІ, керівництво клубу виважено підходять до заміни тренера.