Сам Йорденеску подтвердил, что два дня назад дал согласие на новую работу, однако впоследствии ситуация изменилась, сообщает Digi Sport.

Йорденеску отказался тренировать Динамо

Румынский специалист отказался вдаваться в подробности о том, кто предлагал ему работу и почему он отказался.

"Я не могу комментировать то, что написала польская пресса, равно как и то, что подхватила или дополнила румынская пресса. Я не должен комментировать все, что обсуждается в публичном пространстве, это не в моем стиле. Дело в том, что два дня назад я сказал "да" новому сотрудничеству, но на данный момент оно уже не актуально", – заявил Йорденеску.

По данным источника, тренер согласился на предложение Динамо с зарплатой в 100 тысяч евро, однако после этого столкнулся с позицией своей семьи. Близкие специалиста напомнили ему о ситуации с безопасностью в Украине.

Кроме того, представители тренерского штаба Йорденеску также якобы не поддержали идею работы в киевском клубе на данном этапе.

Почему Динамо ищет нового тренера

В настоящее время столичную команду возглавляет Игорь Костюк, который взял на себя обязанности главного тренера после отставки Александра Шовковского в ноябре 2025 года.

Под руководством Костюка киевляне выиграли Кубок Украины в сезоне 2025/2026, но финишировали только на четвертом месте во внутреннем чемпионате.

Новый сезон Динамо начало неудачно: "бело-синие" провалили квалификацию в Лиге Европы и Лиге конференций, поэтому не сыграют в еврокубках. Также подопечные Костюка выиграли лишь два матча в УПЛ. А после сенсационного поражения от Буковины (3:0) кресло главного тренера еще больше пошатнулось.

По данным СМИ, руководство клуба взвешенно подходит к замене тренера.