Після невдалої спроби домовитися з Едвардом Йорденеску київський клуб продовжує пошуки нового наставника. За інформацією журналіста та коментатора Віктора Вацка, представники Динамо контактували з досвідченим хорватським тренером.

Б'єлиця відмовив київському Динамо

Вацко повідомив, що Динамо справді проводило переговори з Ненадом Б'єлицею. Однак 55-річний фахівець відмовився від пропозиції українського гранда.

Є інформація про спроби київського Динамо домовитись з іншим іноземним тренером – із хорватським фахівцем Ненадом Б'єлицею. Динамо з ним розмовляло, але хорват київському клубу відмовив. Я не бачу поки що сенсу обговорювати кандидатури, зараз суть в іншому – витік цієї інформації. Мій WhatsApp говорить, що це не просто інсайди європейських журналістів – ні, там є підґрунтя,

– сказав Вацко.

Останнім місцем роботи Б'єлиці було загребське Динамо. Хорват очолював команду у 2024 році.

Також фахівець має досвід роботи в інших європейських чемпіонатах. Він тренував польський Лех, італійську Спецію, німецький Уніон та турецький Трабзонспор.

Йорданеску теж не очолив Динамо

Раніше з'явилася інформація про інтерес Динамо до колишнього головного тренера збірної Румунії Едварда Йорданеску. Повідомлялося, що 48-річний спеціаліст спочатку погодився на співпрацю з київським клубом, але сторони не змогли завершити переговори.

Сам Йорданеску підтвердив, що два дні тому дав згоду на нову роботу. Водночас згодом ситуація змінилася, а остаточної домовленості досягти не вдалося.

Румунський тренер не став розкривати, хто саме зробив йому пропозицію та через що зірвалася потенційна співпраця. Повідомлялося, що йому пропонували зарплату у 100 тисяч євро.