После неудачной попытки договориться с Эдвардом Йорданеску киевский клуб продолжает поиски нового тренера. По информации журналиста и комментатора Виктора Вацка, представители Динамо связывались с опытным хорватским тренером.

Бьелица отказал киевскому Динамо

Вацко сообщил, что Динамо действительно вело переговоры с Ненадом Бьелицей. Однако 55-летний специалист отказался от предложения украинского гранда.

Есть информация о попытках киевского Динамо договориться с другим иностранным тренером – с хорватским специалистом Ненадом Бьелицей. Динамо с ним разговаривало, но хорват отказал киевскому клубу. Я пока не вижу смысла обсуждать кандидатуры, сейчас суть в другом – в утечке этой информации. Мой WhatsApp говорит, что это не просто инсайды европейских журналистов – нет, там есть подтекст,

– сказал Вацко.

Последним местом работы Бьелицы было загребское Динамо. Хорват возглавлял команду в 2024 году.

Также специалист имеет опыт работы в других европейских чемпионатах. Он тренировал польский Лех, итальянскую Специю, немецкий Унион и турецкий Трабзонспор.

Йорданеску тоже не возглавил Динамо

Ранее появилась информация об интересе Динамо к бывшему главному тренеру сборной Румынии Эдварду Йорданеску. Сообщалось, что 48-летний специалист сначала согласился на сотрудничество с киевским клубом, но стороны не смогли завершить переговоры.

Сам Йорданеску подтвердил, что два дня назад дал согласие на новую работу. Однако впоследствии ситуация изменилась, и окончательной договоренности достичь не удалось.

Румынский тренер не стал раскрывать, кто именно сделал ему предложение и почему сорвалось потенциальное сотрудничество. Сообщалось, что ему предлагали зарплату в размере 100 тысяч евро.