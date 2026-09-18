Всі зустрічі мають завершитися до понеділка, коли починається міжнародна пауза на ігри збірних. 24 Канал розповідає про найцікавіші матчі вікенду в УПЛ.

Який календар ігор 7-го туру

Центральна зустріч туру винесена на вечір неділі. У Львові чинний чемпіон України Шахтар зустрінеться зі срібним призером минулого сезону черкаським ЛНЗ.

Ще одна гаряча битва відбудеться у п'ятницю, 18 вересня, в Житомирі, де Полісся прийматиме Кривбас. Саме "вовки" є поточним лідером чемпіонату України.

Розклад та результати матчів 7-го туру УПЛ:

18 вересня, 13:00 . Чорноморець – Оболонь

. Чорноморець – Оболонь 18 вересня, 15:30 . Полісся – Кривбас

. Полісся – Кривбас 19 вересня, 13:00 . Харків – Буковина

. Харків – Буковина 19 вересня, 15:30 . Зоря – Динамо

. Зоря – Динамо 19 вересня, 18:00 . Епіцентр – Лівий Берег

. Епіцентр – Лівий Берег 20 вересня, 13:00 . Кудрівка – Колос

. Кудрівка – Колос 20 вересня, 15:30 . Карпати – Верес

. Карпати – Верес 20 вересня, 18:00. Шахтар – ЛНЗ

Турнірна таблиця УПЛ

Що стосується інших лідерів УПЛ, то на Карпати чекає домашня зустріч із Вересом. У свою чергу Динамо гратиме із Зорею із надією продовжити "суху" серію до чотирьох матчів.

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Полісся 6 5 0 1 14-5 15 2 Шахтар 6 5 0 1 12-4 15 3 Карпати 6 4 1 1 14-4 13 4 Динамо 5 3 1 1 7-5 10 5 Харків 5 3 0 2 10-4 9 6 Епіцентр 6 2 2 2 6-5 8 7 ЛНЗ 6 2 2 2 5-5 8 8 Зоря 6 2 2 2 7-9 8 9 Буковина 6 1 4 1 4-4 7 10 Верес 5 1 2 2 3-4 5 11 Кривбас 5 1 2 2 7-9 5 12 Лівий Берег 5 0 4 1 2-3 4 13 Чорноморець 5 1 1 3 2-6 4 14 Оболонь 6 0 3 3 1-11 3 15 Колос 5 0 2 3 3-8 2 16 Кудрівка 5 0 2 3 2-13 2

Нагадаємо, що вже наступного тижня повертається збірна України, яка стартує в Лізі націй 2026/2027. "Синьо-жовті" гратимуть в дивізіоні В в одній групі із Угорщиною, Північною Ірландією та Грузією.

До слова, клуби УПЛ розглядають варіант зі зміною формату чемпіонату України. Існує ймовірність, що кількість турів збільшиться, а також з'явиться стадія плей-оф.