Проте клуби елітного дивізіону шукають варіанти для збільшення інтересу до матчів УПЛ. Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, вже наступного сезону УПЛ може змінити формат.

Чи буде скорочення в УПЛ

За інформацією інсайдера, кількість учасників турніру навряд чи зміниться. Шахтар просуває ідею скорочення турніру до 14-ти чи 12-ти клубів, прое ідею донеччан майже ніхто з інших команд не підтримує.

За ідею скорочення готовий проголосувати хіба що ЛНЗ та, можливо, Полісся. Крім того, в УПЛ вже затвердили формат обміну між лігами, тому кількість клубів майже точно становитиме 16.

Натомість клуби Прем'єр-ліги розглядають варіант із додаванням стадії плей-оф після основної частини у 30 турів. Після того, як команди зіграють одна з дною в два кола, вони мають розділитися на три групи.

Який формат буде в УПЛ

Перші шість клубів битимуться за чемпіонство та путівки в єврокубки. Останні шість команд гратимуть один проти одного за право уникнути вильоту в Першу лігу.

Натомість незрозумілим є подальша доля клубів, що посядуть 7 – 10 місця. Вони можуть або завершити виступи за підсумком 30-ти турів, або ж провести ще шість зустрічей між собою за призові або ж навіть право претендувати на місце в Лізі конференцій.

Очікується, що представники клубів зберуться на нараду щодо формату, коли стане відомий календар на сезон 2027/2028. Для запровадження нового формату необхідно знайти у календарі ще мінімум шість слотів для турів.

Нагадаємо, що після п'яти турів поточного сезону УПЛ лідерами в таблиці є Полісся та Шахтар. Натомість Динамо провалило старт кампанії та посідає четверту сходинку.

Кияни навіть розглядають варіант із заміною головного тренера Ігоря Костюка. Серед кандидатів називаються Леонід Кучук, Сергій Ребров, Мацей Кендзьорек та Сергій Кравченко.