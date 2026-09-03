Все більше чуток та інсайдів відправляють коуча у відставку та шукають йому заміну. Про чергового кандидата замість Костюка розповів портал Sport.ua.

Хто може очолити Динамо

Головними варіантами для президента "біло-синіх" залишаються Мацей Кендзьорек та Сергій Кравченко. Тепер же новим претендентом на пост став Леонід Кучук.

Спеціаліст має білоруське громадянство, що може стати перепоною. Проте тренер вже тривалий час живе в Україні та публічно висловив підтримку нашому народу, засудивши Росію за військову агресію.

Останні три роки Леонід залишався без роботи після відходу з Руха. Минулого сезону білорус був близьким до відновлення тренерської кар'єри, оскільки ним цікавився молдавський Шериф.

Проте сторони так і не домовились про співпрацю. Клубом з Тирасполя Кучук керував з 2004 по 2010 роки. Після цього спеціаліст очолював клуби з Росії, Білорусі та України.

На території країни-терористки коуч працював і після початку війни у 2014 році, очолюючи московський Локомотив, Кубань та Ростов. В Україні ж білорус тренував київський Арсенал, кам'янську Сталь та двічі львівський Рух.

Як Костюк керує Динамо

Нагадаємо, що Ігор Костюк став головним тренером Динамо у листопаді 2025 року, замінивши Олександра Шовковського. Під його керівництвом "біло-сині" фінішували четвертими в УПЛ та стали переможцями Кубка України.

У поточному ж сезоні Динамо ще у кваліфікації вилетіло з Ліги конференцій, поступившись Карабаху. В рамках чемпіонату кияни обіграли Верес та Колос, але зганьбились в зустрічі із Буковиною (0:3).

До слова, серед кандидатів на заміну Ігорю Костюку називається і Сергій Ребров. Екстренер збірної України керував Динамо з 2014 по 2017 роки, вигравши з командою два чемпіонства.