Все больше слухов и инсайдерской информации указывают на то, что тренера уволят и ищут ему замену. О очередном кандидате на место Костюка рассказал портал Sport.ua.

Кто может возглавить Динамо

Главными вариантами для президента "бело-синих" остаются Мацей Кендзьорек и Сергей Кравченко. Теперь же новым претендентом на пост стал Леонид Кучук.

Специалист имеет белорусское гражданство, что может стать препятствием. Однако тренер уже долгое время живет в Украине и публично выразил поддержку нашему народу, осудив Россию за военную агрессию.

Последние три года Леонид оставался без работы после ухода из Руха. В прошлом сезоне белорус был близок к возобновлению тренерской карьеры, поскольку им интересовался молдавский Шериф.

Однако стороны так и не договорились о сотрудничестве. Клубом из Тирасполя Кучук руководил с 2004 по 2010 годы. После этого специалист возглавлял клубы из России, Беларуси и Украины.

На территории страны-террористки тренер работал и после начала войны в 2014 году, возглавляя московский Локомотив, Кубань и Ростов. В Украине же белорус тренировал киевский Арсенал, каменскую Сталь и дважды львовский Рух.

Как Костюк руководит Динамо

Напомним, что Игорь Костюк стал главным тренером Динамо в ноябре 2025 года, сменив Александра Шовковского. Под его руководством "бело-синие" заняли четвертое место в УПЛ и стали победителями Кубка Украины.

В текущем же сезоне Динамо еще в квалификации вылетело из Лиги конференций, уступив Карабаху. В рамках чемпионата киевляне обыграли Верес и Колос, но потерпели поражение в матче с Буковиной (0:3).

К слову, среди кандидатов на замену Игорю Костюку называется и Сергей Ребров. Бывший тренер сборной Украины руководил Динамо с 2014 по 2017 годы, выиграв с командой два чемпионата.