Однако клубы элитного дивизиона ищут способы повысить интерес к матчам УПЛ. Как сообщает журналист Игорь Бурбас, уже в следующем сезоне УПЛ может изменить формат.

Будет ли сокращение в УПЛ

По информации инсайдера, количество участников турнира вряд ли изменится. Шахтер продвигает идею сокращения турнира до 14 или 12 клубов, однако эту идею дончан почти никто из других команд не поддерживает.

За идею сокращения готовы проголосовать разве что ЛНЗ и, возможно, Полесье. Кроме того, в УПЛ уже утвердили формат обмена между лигами, поэтому количество клубов почти наверняка составит 16.

Вместо этого клубы Премьер-лиги рассматривают вариант с добавлением стадии плей-офф после основной части из 30 туров. После того как команды сыграют друг с другом в два круга, они должны разделиться на три группы.

Какой формат будет в УПЛ

Первые шесть клубов будут бороться за чемпионство и путевки в еврокубки. Последние шесть команд будут играть друг с другом за право избежать вылета в Первую лигу.

При этом остается неясной дальнейшая судьба клубов, занявших 7–10 места. Они могут либо завершить выступления по итогам 30 туров, либо провести еще шесть встреч между собой за призовые места или даже право претендовать на место в Лиге конференций.

Ожидается, что представители клубов соберутся на совещание по поводу формата, когда станет известен календарь на сезон 2027/2028. Для внедрения нового формата необходимо найти в календаре еще как минимум шесть слотов для туров.

Напомним, что после пяти туров текущего сезона УПЛ лидерами в таблице являются Полесье и Шахтер. Зато Динамо провалило старт кампании и занимает четвертое место.

Киевляне даже рассматривают вариант с заменой главного тренера Игоря Костюка. Среди кандидатов называются Леонид Кучук, Сергей Ребров, Мацей Кендзьорек и Сергей Кравченко.