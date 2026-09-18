Все матчи должны завершиться к понедельнику, когда начинается международная пауза на игры сборных. 24 Канал рассказывает о самых интересных матчах уик-энда в УПЛ.

Каков календарь матчей 7-го тура

Центральный матч тура назначен на вечер воскресенья. Во Львове действующий чемпион Украины Шахтер встретится с серебряным призером прошлого сезона – черкасским ЛНЗ.

Еще одна горячая битва состоится в пятницу, 18 сентября, в Житомире, где Полесье примет Кривбасс. Именно "волки" являются текущим лидером чемпионата Украины.

Расписание и результаты матчей 7-го тура УПЛ:

  • 18 сентября, 13:00. Черноморец – Оболонь
  • 18 сентября, 15:30. Полесье – Кривбасс
  • 19 сентября, 13:00. Харьков – Буковина
  • 19 сентября, 15:30. Заря – Динамо
  • 19 сентября, 18:00. Эпицентр – Левый Берег
  • 20 сентября, 13:00. Кудривка – Колос
  • 20 сентября, 15:30. Карпаты – Верес
  • 20 сентября, 18:00. Шахтер – ЛНЗ

Турнирная таблица УПЛ

Что касается других лидеров УПЛ, то "Карпаты" ждет домашняя встреча с "Вересом". В свою очередь, "Динамо" сыграет с "Зарей" в надежде продлить "сухую" серию до четырех матчей.

МЕСТО

КОМАНДА

ИГР

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ

1

Полесье

6

5

0

1

14-5

15

2

Шахтер

6

5

0

1

12-4

15

3

Карпаты

6

4

1

1

14-4

13

4

Динамо

5

3

1

1

7-5

10

5

Харьков

5

3

0

2

10-4

9

6

Эпицентр

6

2

2

2

6-5

8

7

ЛНЗ

6

2

2

2

5-5

8

8

Заря

6

2

2

2

7–9

8

9

Буковина

6

1

4

1

4-4

7

10

Верес

5

1

2

2

3-4

5

11

Кривбасс

5

1

2

2

7–9

5

12

Левый берег

5

0

4

1

2–3

4

13

Черноморец

5

1

1

3

2-6

4

14

Оболонь

6

0

3

3

1–11

3

15

Колос

5

0

2

3

3-8

2

16

Кудривка

5

0

2

3

2-13

2

Напомним, что уже на следующей неделе возвращается сборная Украины, которая начнет выступление в Лиге наций 2026/2027. "Сине-желтые" будут играть в дивизионе В в одной группе с Венгрией, Северной Ирландией и Грузией.

К слову, клубы УПЛ рассматривают вариант с изменением формата чемпионата Украины. Существует вероятность, что количество туров увеличится, а также появится стадия плей-офф.