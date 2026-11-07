Тренер Бенфіки зробив відверту заяву про Трубіна
Головний тренер Бенфіки Марку Сілва відзначив гру українського голкіпера Анатолія Трубіна, зокрема його вміння діяти ногами та ухвалювати рішення під час розіграшу м'яча. Наставник також пояснив, чому в чемпіонаті Португалії основним воротарем наразі є Самуел Соареш.
За його словами, усі три голкіпери команди мають його довіру, а конкуренція між Трубіним і Соарешем залишається відкритою. Про це пише Record.
Тренер Бенфіки оцінив гру Трубіна
Остаточний вибір залежатиме від інтересів команди.
У чемпіонаті грає Саму. Це моє рішення. Якщо мені доведеться ухвалити інше рішення, я його ухвалю. Усі троє воротарів мають нашу довіру. Трубін і Саму мають більше досвіду, ніж Діогу [Феррейра]. Між ними є конкуренція. Усі рішення ухвалюватимуться з огляду на те, що буде найкращим для команди,
– заявив тренер.
Окремо Сілва прокоментував виступ українця в матчі Ліги Європи проти Леха (3:1), звернувши увагу на епізод із пропущеним голом. Наставник наголосив, що Трубін правильно діяв під час цієї ситуації, а загалом продемонстрував чимало вдалих рішень.
Щодо гри ногами, я хотів чітко пояснити, що в епізоді з пропущеним голом він ухвалив правильне рішення. У тому матчі він ухвалив чимало дуже хороших рішень, зокрема під час короткого розіграшу м'яча від воріт. Я хотів чітко наголосити, що він вчинив правильно. Мені дуже подобаються його виступи,
– сказав Сілва.
Тренер також нагадав, що Трубін і до його приходу в клуб демонстрував здатність якісно грати короткими передачами. Водночас фахівець зазначив, що воротареві важливо почуватися впевнено та комфортно на полі.
У поточному сезоні 25-річний українець провів сім матчів на клубному рівні, пропустив шість м'ячів і двічі зберіг ворота недоторканими. Контракт Трубіна з португальським грандом розрахований до 30 червня 2028 року.
Наступний матч Бенфіка проведе проти Ештрели Амадори в неділю, 8 листопада. Початок зустрічі – о 22:30.
Також Трубін залишається в полі зору тренерського штабу збірної України та потрапив до заявки на листопадові матчі Ліги націй проти Північної Ірландії та Грузії.