Тренер Бенфіки зробив відверту заяву про Трубіна

За його словами, усі три голкіпери команди мають його довіру, а конкуренція між Трубіним і Соарешем залишається відкритою. Про це пише Record.

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Тренер Бенфіки оцінив гру Трубіна

Остаточний вибір залежатиме від інтересів команди.

У чемпіонаті грає Саму. Це моє рішення. Якщо мені доведеться ухвалити інше рішення, я його ухвалю. Усі троє воротарів мають нашу довіру. Трубін і Саму мають більше досвіду, ніж Діогу [Феррейра]. Між ними є конкуренція. Усі рішення ухвалюватимуться з огляду на те, що буде найкращим для команди– заявив тренер.

Окремо Сілва прокоментував виступ українця в матчі Ліги Європи проти Леха (3:1), звернувши увагу на епізод із пропущеним голом. Наставник наголосив, що Трубін правильно діяв під час цієї ситуації, а загалом продемонстрував чимало вдалих рішень.

Щодо гри ногами, я хотів чітко пояснити, що в епізоді з пропущеним голом він ухвалив правильне рішення. У тому матчі він ухвалив чимало дуже хороших рішень, зокрема під час короткого розіграшу м'яча від воріт. Я хотів чітко наголосити, що він вчинив правильно. Мені дуже подобаються його виступи– сказав Сілва.

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Тренер також нагадав, що Трубін і до його приходу в клуб демонстрував здатність якісно грати короткими передачами. Водночас фахівець зазначив, що воротареві важливо почуватися впевнено та комфортно на полі.

У поточному сезоні 25-річний українець провів сім матчів на клубному рівні, пропустив шість м'ячів і двічі зберіг ворота недоторканими. Контракт Трубіна з португальським грандом розрахований до 30 червня 2028 року.

Наступний матч Бенфіка проведе проти Ештрели Амадори в неділю, 8 листопада. Початок зустрічі – о 22:30.

Також Трубін залишається в полі зору тренерського штабу збірної України та потрапив до заявки на листопадові матчі Ліги націй проти Північної Ірландії та Грузії.