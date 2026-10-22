Угорщину покарали після матчу проти України

Останній на сьогодні суперник збірної України – збірна Угорщини – отримала покарання за матч із "синьожовтими" в Трнаві. Угорській федерації висунули аж 5 звинувачень.

На офіційному сайті УЄФА з'явилось рішення Дисциплінарного комітету європейської асоціації футболу. Там опублікували звинувачення в бік угорської федерації та покарання для неї.

Яке покарання отримала Угорщина

Дисциплінарний комітет УЄФА розслідував кілька інцидентів, що пов'язані з поведінкою вболівальників на гостьовому секторі під час матчу між збірними України й Угорщини в Трнаві. Угорській федерації футболу висунули аж 5 обвинувачень.

Кидання об'єктів.

Пошкодження стадіону та його майна.

Неповага до національного гімну суперника.

Використання піротехніки.

Дискримінаційна поведінка.

Ще 2 роки тому Дисциплінарний комітет УЄФА карав Угорщину виїзним матчем із закритим гостьовим сектором умовним поєдинку. Тепер же це покарання набуло реального характеру. Це означає, що 14 листопада в протистоянні зі збірною Грузії на виїзді угорці гратимуть без підтримки своїх уболівальників.

Також угорська федерація футболу має сплатити штраф на суму майже 80 тисяч євро. Левову частку штрафу, а саме 30 тисяч євро, саме за дискримінаційну поведінку угорських фанатів.

Як Україна виступає в Лізі націй

Нагадаємо, що збірна України поступилась Угорщині в умовно домашньому матчі в словацькій Трнаві з рахунком 1:2. Зараз підопічні Андреа Мальдера перебувають на третій сходинці у своїй групі в дивізіоні В в Лізі націй.

До слова, якщо Україна залишиться на цій позиції, то це може мати негативні наслідки для майбутнього жеребкування відбору на чемпіонат Європи. Якби Україна була на 1 або 2 позиції, то була б у другому кошику під час жеребкування кваліфікації на Євро. Третя ж позиція означає третій кошик на жеребкуванні відбору на чемпіонат Європи, тож теоретично може отримати більше сильних суперників.