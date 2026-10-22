Венгрию наказали после матча против Украины

На официальном сайте УЕФА появилось решение Дисциплинарного комитета Европейской футбольной ассоциации. Там были опубликованы обвинения в адрес венгерской федерации и назначенное ей наказание.

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Какое наказание получила Венгрия

Дисциплинарный комитет УЕФА расследовал несколько инцидентов, связанных с поведением болельщиков в гостевом секторе во время матча между сборными Украины и Венгрии в Трнаве. Венгерской федерации футбола предъявили целых 5 обвинений.

Бросание предметов.

Повреждение стадиона и его имущества.

Неуважение к национальному гимну соперника.

Использование пиротехники.

Дискриминационное поведение.

Еще 2 года назад Дисциплинарный комитет УЕФА наказал Венгрию выездным матчем с закрытым гостевым сектором – условным поединком. Теперь же это наказание приобрело реальный характер. Это означает, что 14 ноября в матче со сборной Грузии на выезде венгры будут играть без поддержки своих болельщиков.

Также венгерская федерация футбола должна выплатить штраф в размере почти 80 тысяч евро. Львиная доля штрафа, а именно 30 тысяч евро, присуждена именно за дискриминационное поведение венгерских болельщиков.

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Как Украина выступает в Лиге наций

Напомним, что сборная Украины уступила Венгрии в условно домашнем матче в словацкой Трнаве со счетом 1:2. Сейчас подопечные Андреа Мальдера занимают третье место в своей группе в дивизионе В Лиги наций.

К слову, если Украина останется на этой позиции, то это может иметь негативные последствия для предстоящей жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы. Если бы Украина занимала 1-е или 2-е место, то попала бы во вторую корзину при жеребьевке квалификации на Евро. Третья же позиция означает третью корзину на жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы, поэтому теоретически ей могут достаться более сильные соперники.