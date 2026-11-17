У вівторок, 17 листопада, Україна та Грузія зіграють матч у заключному турі групового етапу Ліги націй.

В Україні поєдинок транслюватимуть безплатно в прямому ефірі на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в ефірі Т2 та кабельних мережах, повідомляє 24 Канал.

Де безкоштовно дивитися матч України

Стартовий свисток у матчі Україна – Грузія пролунає о 21:45. Сама ж гра відбудеться у Кошиці, Словаччина.

Зауважимо, що гру можна буде переглянути онлайн на OTT-платформі MEGOGO за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N+S, "ТБ + Кіно" та "Спорт".

Так, трансляція буде доступна в розділі "Спорт" (підрозділ "Футбол"), на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та на спеціальних поп-ап каналах у розділі "Телебачення", які з'являться в день подій.

Україна та Грузія визначать, хто залишиться у Лізі B

Україна та Грузія зустрінуться віч-на-віч, щоб визначити, хто з них посяде третє місце в групі. Обійти Північну Ірландію чи Угорщину в таблиці вже не зможе жодна з цих команд.

"Синьо-жовтим" достатньо не програти, щоб підопічні Андреа Мальдери зберегли місце в Дивізіоні B. У разі поразки Україні доведеться навесні проводити стиковий матч із суперником із Ліги C, аби залишитися в Дивізіоні A.

Зазначимо, що за всю історію Ліги націй Україна жодного разу не опускалася до Ліги C і перед грою з Грузією вважається фаворитом.