Україна – Грузія: де дивитися безкоштовно матч / Фото Getty Images
У вівторок, 17 листопада, Україна та Грузія зіграють матч у заключному турі групового етапу Ліги націй.
В Україні поєдинок транслюватимуть безплатно в прямому ефірі на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в ефірі Т2 та кабельних мережах, повідомляє 24 Канал.
Де безкоштовно дивитися матч України
Стартовий свисток у матчі Україна – Грузія пролунає о 21:45. Сама ж гра відбудеться у Кошиці, Словаччина.
Прогнози
Зауважимо, що гру можна буде переглянути онлайн на OTT-платформі MEGOGO за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N+S, "ТБ + Кіно" та "Спорт".
Так, трансляція буде доступна в розділі "Спорт" (підрозділ "Футбол"), на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та на спеціальних поп-ап каналах у розділі "Телебачення", які з'являться в день подій.
Україна та Грузія визначать, хто залишиться у Лізі B
Україна та Грузія зустрінуться віч-на-віч, щоб визначити, хто з них посяде третє місце в групі. Обійти Північну Ірландію чи Угорщину в таблиці вже не зможе жодна з цих команд.
"Синьо-жовтим" достатньо не програти, щоб підопічні Андреа Мальдери зберегли місце в Дивізіоні B. У разі поразки Україні доведеться навесні проводити стиковий матч із суперником із Ліги C, аби залишитися в Дивізіоні A.
Зазначимо, що за всю історію Ліги націй Україна жодного разу не опускалася до Ліги C і перед грою з Грузією вважається фаворитом.
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