"Реальність поки інша": Зантарая скептично оцінив перспективи України на Олімпіаді

Уже за 2 роки в Лос-Анджелесі відбудуться літні Олімпійські ігри 2028 року. Відбір на ці змагання почався вже в багатьох видах спорту, зокрема дзюдо.

Очільник Федерації дзюдо міста Києва і перший чемпіон світу з дзюдо в історії України Георгій Зантарая в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу оцінив перспективи українських дзюдоїстів на участь в Олімпіаді. Він зазначив, що кваліфікуватись туди буде дуже складно.

Як Зантарая оцінив перспективи українських дзюдоїстів на участь в Олімпіаді 2028

Зантарая розповів, що у 2025 році обрали новий тренерський штаб у збірній України з дзюдо. Тоді звучали дуже амбітні завдання та цілі. Утім реальність наразі зовсім інша.

У жінок, наприклад, 7 вагових категорій, і лише одна-дві українські спортсменки входять до топ-100 світового рейтингу. Щоб потрапити на Олімпіаду, треба бути в топ-21,

– зауважив очільник Федерації дзюдо міста Києва.

Він додав, що за таких умов пробитись на Олімпійські ігри буде дуже складно. У чоловіків головний тренер ставив за мету хоча б одну медаль на чемпіонаті світу в Баку. Та цього досягти не вдалось.

Хоча, думаю, що 2 – 3 олімпійські ліцензії українці все ж можуть отримати. Хотілось би більше, але для цього треба міняти підхід до підготовки,

– наголосив перший чемпіон світу з дзюдо в історії України.

За словами Зантараї, чим ближче до Олімпійських ігор, тим жорсткіший відбір. Починати працювати потрібно вже.

Що Зантарая сказав про Дар'ю Білодід

Дар'я Білодід – українка, що брала бронзу на Олімпійських іграх у 2021 році в Токіо. Останнім часом спортсменка була травмована, але нещодавно відновила свою підготовку до змагань і тренування.

Вона дуже сильна атлетка. Наскільки я знаю, найближчим часом у неї перші змагання, чи то в Канаді, чи то в США. Я щиро бажаю, щоб у неї все вийшло,

– підкреслив Зантарая.

Він сказав, що Дар'я Білодід здатна показати гідний результат для нашої країни.