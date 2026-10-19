Глава Федерации дзюдо города Киева и первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины Георгий Зантарая в эксклюзивном интервью 24 Каналу оценил перспективы украинских дзюдоистов на участие в Олимпиаде. Он отметил, что квалифицироваться туда будет очень сложно.

Как Зантарая оценил перспективы украинских дзюдоистов на участие в Олимпиаде 2028

Зантарая рассказал, что в 2025 году в сборной Украины по дзюдо был избран новый тренерский штаб. Тогда звучали очень амбициозные задачи и цели. Однако реальность сейчас совсем иная.

У женщин, например, 7 весовых категорий, и лишь одна-две украинские спортсменки входят в топ-100 мирового рейтинга. Чтобы попасть на Олимпиаду, нужно быть в топ-21,

– отметил глава Федерации дзюдо города Киева.

Он добавил, что в таких условиях пробиться на Олимпийские игры будет очень сложно. У мужчин главный тренер ставил целью хотя бы одну медаль на чемпионате мира в Баку. Но этого достичь не удалось.

Хотя, думаю, что 2–3 олимпийские лицензии украинцы все же могут получить. Хотелось бы больше, но для этого нужно менять подход к подготовке,

– подчеркнул первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины.

По словам Зантараи, чем ближе к Олимпийским играм, тем жестче отбор. Начинать работать нужно уже сейчас.

Что Зантарая сказал о Дарье Белодед

Дарья Белодед – украинка, что завоевала бронзу на Олимпийских играх 2021 года в Токио. В последнее время спортсменка была травмирована, но недавно возобновила подготовку к соревнованиям и тренировки.

Она очень сильная спортсменка. Насколько я знаю, в ближайшее время у нее первые соревнования, то ли в Канаде, то ли в США. Я искренне желаю, чтобы у нее все получилось,

– подчеркнул Зантарая.

Он сказал, что Дарья Белодед способна показать достойный результат для нашей страны.