Не Різник: британці назвали гравця збірної України, який винен у поразці Північній Ірландії

Після провалу збірної України у домашній грі з Північною Ірландією важко було відзначити бодай одного футболіста у нашому складі, який провів досить гідну гру. Британський мовник BBC розставив українцям оцінки, які виявилися вкрай низькими.

Навіть за таких обставин, коли об'єктивно погано зіграла уся команда, знайшовся той, хто приніс найменше користі на полі. І це не голкіпер Дмитро Різник, який припустився жахливої помилки з третім пропущеним голом, пише 24 Канал.

Найгірший гравець матчу Україна Північна Ірландія

Британці оцінювали футболістів за десятибальною шкалою. Найменше набрав форвард Данило Сікан, який вийшов на заміну у другому таймі. Він єдиний з усього складу не перевищив показник у 3 бали – 2,83.

Сікан, який є автором поки єдиного голу України в офіційних матчах Андреа Мальдери в Лізі націй, справді не запам'ятався бодай якимось загостренням попереду. Натомість в одному з епізодів дуже грубо двома ногами кинувся в підкат проти суперника, за що заробив жовту картку і спровокував невелику штовханину на полі.

Гірчичник означає, що для Сікана довгий осінній збір головної команди вже фактично завершений – проти Угорщини він не зіграє через дискваліфікацію.

Найкращий гравець матчу

Вболівальники нагородили титулом "Лева матчу" Андрія Ярмоленка, але експерти BBC з ними не згодні.

Оцінку 3,66, яка виявилася найвищою в команді, заслужив своєю активністю Георгій Судаков. Трохи відстали від нього Микола Матвієнка, вимушений діяти на лівому фланзі оборони, та Володимир Бражко, якого італійський наставник випустив зі старту в опорну зону.

Дмитро Різник, який результативно помилився у другому таймі, отримав 3,38 бала.