Даже в таких обстоятельствах, когда объективно плохо сыграла вся команда, нашелся тот, кто принес наименьшую пользу на поле. И это не вратарь Дмитрий Ризник, который допустил ужасную ошибку при третьем пропущенном голе, пишет 24 Канал.

Худший игрок матча Украина – Северная Ирландия

Британцы оценивали футболистов по десятибалльной шкале. Меньше всего набрал нападающий Даниил Сикан, вышедший на замену во втором тайме. Он единственный из всего состава не превысил отметку в 3 балла – 2,83.

Сикан, который является автором пока единственного гола Украины в официальных матчах Андреа Мальдери в Лиге наций, действительно не запомнился ни одним опасным моментом впереди. Зато в одном из эпизодов он очень грубо обеими ногами бросился в подкат против соперника, за что получил желтую карточку и спровоцировал небольшую потасовку на поле.

Желтая карточка означает, что для Сикана длительный осенний сбор основной команды уже фактически завершен – против Венгрии он не сыграет из-за дисквалификации.

Лучший игрок матча

Болельщики присвоили звание "Льва матча" Андрею Ярмоленко, но эксперты BBC с ними не согласны.

Оценку 3,66, которая оказалась самой высокой в команде, заслужил своей активностью Георгий Судаков. Немного отстали от него Николай Матвиенко, вынужденный действовать на левом фланге обороны, и Владимир Бражко, которого итальянский тренер выпустил в стартовом составе в опорную зону.

Дмитрий Ризник, который допустил решающую ошибку во втором тайме, получил 3,38 балла.