Навіть за таких обставин, коли об'єктивно погано зіграла уся команда, знайшовся той, хто приніс найменше користі на полі. І це не голкіпер Дмитро Різник, який припустився жахливої помилки з третім пропущеним голом, пише 24 Канал.

Найгірший гравець матчу Україна Північна Ірландія

Британці оцінювали футболістів за десятибальною шкалою. Найменше набрав форвард Данило Сікан, який вийшов на заміну у другому таймі. Він єдиний з усього складу не перевищив показник у 3 бали – 2,83.

Сікан, який є автором поки єдиного голу України в офіційних матчах Андреа Мальдери в Лізі націй, справді не запам'ятався бодай якимось загостренням попереду. Натомість в одному з епізодів дуже грубо двома ногами кинувся в підкат проти суперника, за що заробив жовту картку і спровокував невелику штовханину на полі.

Гірчичник означає, що для Сікана довгий осінній збір головної команди вже фактично завершений – проти Угорщини він не зіграє через дискваліфікацію.

Найкращий гравець матчу

Вболівальники нагородили титулом "Лева матчу" Андрія Ярмоленка, але експерти BBC з ними не згодні.

Оцінку 3,66, яка виявилася найвищою в команді, заслужив своєю активністю Георгій Судаков. Трохи відстали від нього Микола Матвієнка, вимушений діяти на лівому фланзі оборони, та Володимир Бражко, якого італійський наставник випустив зі старту в опорну зону.

Дмитро Різник, який результативно помилився у другому таймі, отримав 3,38 бала.